Buts: J. Thomsin (0-1, 7e), Lucchese (0-2, 22e), Kever (0-3, 55e), Lucchese (0-4, 62e), B. Thomsin sur pen (0-5, 80e).

Carte rouge à Aubel B: Finck (89e directe).

"Cela va être étonnant, mais je suis fier de mes gars. J’ai retrouvé l’Aubel B qui joue foot. Ils ont tout donné aujourd’hui, mais Aubel B ne marque pas", se réjouit le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

En face, Gino Piol est satisfait avec le neuf sur neuf de ses ouailles. "On a été supérieur dès le début. Il est vrai qu’on marque chanceusement nos deux premiers buts, mais on a dominé le second acte."

Rechain 2 – Warsage 1

Buts: Ernst (1-0, 3e), G. Crits (2-0, 56e), Galère (2-1, 70e).

"Belle réaction après la gifle à Tilff de vendredi. Ils ont respecté toutes les consignes et ils ont été très bons jusqu’à la 70e et la réduction du score. Nous avons bien géré la fin de match", se réjouit le chef de meute rechaintois Marc Ansion.

Dans l’autre camp, le coach de Warsage Vivien Forthomme était déçu. "Rechain avait des guerriers sur le terrain et pas nous. Rechain mérite sa victoire. On se demande encore qui a joué vendredi. Warsage doit encore travailler."

Et. Dalhem 2 – Battice 2

Buts: Hougrand (0-1, 18e), Conraads sur pen (1-1, 22e), Farssi (1-2, 38e), Conraads (2-2, 58e).

"On a des occasions pour faire 1-3, 1-4 avant la pause. C’est frustrant, car on subit en seconde période et ils égalisent. Après cela, il n’y a plus eu une seule occasion. Pourtant, prendre un point à l’extérieur n’est pas mauvais en soi", raconte le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

Herve 3 – JS Liégeoise 1

Buts: Closset sur pen (1-0, 16e), Sylejmani (1-1, 25e), Halleux (2-1, 42e), Amory (3-1, 62e).

"Je suis vraiment content ! On réalise un neuf sur neuf qui nous permet d’un peu respirer. On aurait pu alourdir le score en deuxième période, mais je ne vais pas faire la fine bouche", souligne le technicien des Fromagers Ben Joly.

Olne 0 – Saive 1

But: Lemaire (0-1, 86e).

"On a bien tenu en première période, même si Saive a eu des occasions. C’était une bataille de milieu de terrain dans le second acte. Vu l’état de notre terrain, j’avais dit que la décision tomberait sur phase arrêtée… et cela s’est vérifié", explique le tacticien olnois Boris Lambert.

Vendredi

Tilff 5 – Rechain 0

Buts: El Farsi (1-0, 14e), Vandormael (2-0, 30e), Asensio (3-0, 40e), El Farsi (4-0, 67e), El Attar (5-0, 86e).

"Le score est un peu forcé. En plus du score et de la défaite, je perds El Abbadi et Dumont sur blessure. Tilff est pour moi la plus belle équipe de la série", avoue le mentor rechaintois Marc Ansion.