Michael Degueldre (Hombourg) : « Des choses devaient être dites »

Ce but, c’est lui qui l’a inscrit, sur un corner de Sacha Meunier. Il est aussi à la base du 2-3, en déviant une rentrée de Dorian Meunier vers la tête de Thomas Bauwens. "On y a cru, poursuivait l’ingénieur en stabilité. Mais le quatrième but nous a tués. Mon premier but et mon premier assist de la saison ne rapportent donc absolument rien mais au moins, on n’a pas vu une fin de match amorphe."

Perdre face à Malmedy, il n’y a rien de déshonorant. Ce qui est plus préoccupant, par contre, ce sont les mots qui ont été échangés entre équipiers et coach sur le terrain. Mais aussi dans le vestiaire, à la mi-temps. "Des choses devaient être dites. Il fallait que ça sorte, mais peut-être pas sur le terrain. Si ça peut faire avancer la chose dans le bon sens, tant mieux. Ce n’est pas la crise chez nous, il n’y a pas de raison de se tracasser (NDLR: 13e, Hombourg compte 17 points tout comme les trois équipes classées devant lui). On gagnait beaucoup la saison dernière, on est peut-être en train de retomber les pieds sur terre. On va mettre les choses à plat cette semaine."

Michael en est à sa dixième saison en équipe première. Il en a donc déjà vu d’autres. "On n’est pas à la ramasse. À nous de nous bouger pour prendre des points." La suite du calendrier s’annonce ardue avec deux déplacements chez des clients: à Fize puis à Wanze/Bas-Oha. "Mais les grosses équipes nous conviennent peut-être mieux avec notre bloc compact et notre organisation", espère Michael Degueldre.