Marcin Gdowzki (Ster-Francorchamps) : « T2, c’est fini. J’aspire à devenir T1 »

Titulaire du brevet B de l’ACFF, l’ancien eupenois veut poursuivre son apprentissage "scolaire" du métier d’entraîneur. "Je voulais passer le brevet UEFA B pour pouvoir coacher en P1, mais il n’y avait plus place pour ces cours dès le lendemain de l’annonce. Il y a seulement vingt places pour 250 demandes", soupire-t-il.

Le club du circuit sait déjà qu’il vit la dernière saison de l’ère Heins, qui a déjà annoncé qu’il prenait sa retraite à la fin de l’exercice 2022-2023. Le sort de Marcin Gdowzki est-il lié à celui de Vincent Heins ? "À vrai dire, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir. Nous n’avons pas encore parlé du futur avec le président. J’aimerais bien reprendre le flambeau et ce groupe, mais je ne pense pas que cela se fera", ajoute-t-il. Et si le futur mentor sterlain venait à lui proposer de garder sa place de T2 ? "Non, T2 c’est fini. J’ai énormément appris avec Vincent, et j’ai adoré cette place avec lui, mais j’aspire à devenir T1 tout simplement." Devenir T1, mais à quel niveau ? "Je ne coacherais pas en P4. J’admire ceux qui le font, mais si je reprends une équipe première, ce sera minimum en P2, et ce avec un beau projet. Mais avant cela, nous devons atteindre le tour final avec Ster et, qui sait, offrir une montée en nationale pour la der de Vincent", rigole-t-il en guise de conclusion.