Gabriel De Luca « agréablement surpris par la mentalité et la bienveillance qui règne en P2C »

"J’avoue que je suis agréablement surpris par l’ambiance qui y règne et la qualité des infrastructures", explique-t-il. "Il en est de même pour l’attitude des joueurs, des staffs et des dirigeants, ainsi que de la bienveillance qu’il y a dans ce championnat. La difficulté pour nous est qu’on est confronté à un jeu très direct et c’est parfois un peu frustrant. Mais c’est aussi ça l’intérêt de la P2C. Tous les matchs sont difficiles et à jouer. Pour moi, c’est une agréable découverte et je regrette de ne pas y être venu plus tôt."

Arrivé à Verviers il y a quelques mois pour reprendre la seconde équipe, le mentor liégeois s’est finalement retrouvé aux commandes de la P2 suite au départ de Tony Castagna.

"Je suis arrivé au club via Patrick Klinkenberg avec qui j’avais déjà travaillé à la Fédération. Vu les circonstances, il a proposé une solution interne. J’ai donc repris l’équipe sans avoir créé le noyau. S’il était de qualité, il manquait d’équilibre et il a fallu travailler à ce niveau. On est en train d’y arriver, l’équipe prend conscience de ses moyens, et elle se laisse porter par notre philosophie."

Alors que beaucoup voient déjà le RCS Verviers gravir les échelons pour retrouver la nationale, Gabriel De Luca ne veut pas brûler les étapes. "Je n’ai pas d’objectif précis si ce n’est en termes de jeu. C’est celui-ci qui compte et on veut que l’équipe construise en repartant de l’arrière. Honnêtement, notre but est simplement de gagner le match suivant. Maintenant, l’appétit vient en mangeant et ce serait dommage de ne pas tout faire pour participer au tour final. Nous misons aussi beaucoup sur les jeunes et on veut absolument continuer à les faire grandir", conclut-il.