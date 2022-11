Boris Lambert (AS Eupen) : « On 2-4, on a pensé que c’était fini »

En menant 2-4 en seconde période, plus rien ne devait arriver aux Pandas… "C’est peut-être notre tort d’avoir pensé que c’était fini à ce moment-là. C’est sur cela qu’on doit aussi travailler", embraye le défenseur central.

De son côté, le médian Gary Magnée analysait ce résultat de manière assez similaire.... "À 2-4 à dix minutes de la fin, on doit pouvoir gérer le match. Heureusement qu’on repart quand même avec un point, mais on ne doit jamais perdre ce match. Déjà à 3-4, on devait faire attention, gérer, ne pas perdre la balle et faire tourner. On n’a pas su le faire et ça nous a posé problème. Mais on va avoir dix jours de congé, on va bien réfléchir et essayer de bien revenir pour le match contre Seraing", poursuit Gary Magnée.

Avec ce partage, et les résultats des autres équipes concernées par le maintien, Eupen pointe désormais à la quinzième place, soit juste au-dessus de la ligne rouge… à trois points de Zulte Waregem. Après la trêve due à la Coupe du monde, les Eupenois reprendront par un autre rendez-vous capital puisque ce sera un déplacement à Seraing (actuel dernier avec onze points) qu’ils devront négocier. Et là, on imagine mal les troupes du duo Andersen-Kohnen répéter un pareil scénario que ce week-end au stade Arc-en-Ciel. Sous peine de vraiment avoir beaucoup (plus) de souci à se faire pour la suite de la saison.