Vincent Heins (Ster-Francorchamps) : « Ce fut tardif, mais… jouissif ! »

"Notre première mi-temps était dégueulasse, il n’y a pas d’autre mot. J’ai fait un changement à la pause pour fermer les lignes de courses vers les deux Turco", explique le mentor sterlain Vincent Heins. L’apport de l’ancien Disonais Joao Ndofunsu dans le milieu de terrain à la place de Benjamin Delhez a vraiment été déterminant dans cette rencontre. Les Rouges sont plus présents et poussent pour ouvrir la marque. Le capitaine Thomas Thelen a, par trois fois (60e, 76e et 78e), la possibilité de marquer, mais ses envois ne trouvent pas le cadre. entre-temps, le flanc gauche visiteur a une belle opportunité d’inscrire un but via une frappe que Vronen repousse (68e). Les hommes du Circuit feront finalement bouger le marquoir avec une reprise de la tête de Julien Restiglian sur un superbe centre de Steve Gilis à seulement trois minutes de la fin. "On mérite sur la seconde mi-temps. Ce fut tardif, mais c’est… jouissif ! Nous entrons officiellement dans le top 5. Aujourd’hui, nous ne gagnons pas à onze, mais à quinze. Que ce soit Ndofunsu, Gilis et Boreio ont été déterminantes", se réjouit le T1 du circuit Vincent Heins. Dans l’autre camp, c’est évidemment un sentiment de déception qui prédomine dans le chef de l’entraîneur de Beaufays Frédéric Daenen. "Je suis déçu du résultat et des circonstances, car c’est à cinq minutes de la fin. Je suis assez fier de l’équipe, car on a fait douter une équipe du top 5 pendant 85 minutes."

Ster-Francorchamps 1 -Beaufays 0

Arbitre: M. Mager.

Carte jaune: Th. Turco.

But: Restiglian (1-0, 87e).

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Hermant (73e Boreio), Lambrechts, Wangermez, Restiglian, Raskin, Delhez (46e Ndofunso), Calisgan, Crisigiovanni (62e Gilis), Thelen, Domken (57e Scheffer).

BEAUFAYS: Macors, Bosson (62e Balthasart), Gobraiville (46e Colette), Daenen, Zerham, Fourny (70e Haleng), Manirakiza, Foguenne, F. Turco (83e Derkaoui), Th. Turco.