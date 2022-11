Évolution du score: 10e: 15-17, 20e: 32-44 (17-27), 30e: 56-74 (24-30), 40e: 72-92 (16-18).

BC VERVIERS: Wilikin M. 7, Lodomez 2, Akinbodu 6, Pirard 19, Roosen 4, Léonard 15, Wilkin G. 5, Mahiat 6, Buscicchio 4, Delsemme 4.

"Je n’ai pas un tueur dans l’équipe et cette mentalité commence à m’énerver !", peste Quentin Désert, le coach du BC Verviers battu pour la septième fois cette saison. "Lorsque Troisfontaine a pris le match en main pour nous planter 20 points dans le second acte, tout le monde a baissé la tête. J’avais pourtant prévenu les gars, face à une équipe de guerriers qui ne lâchent rien, il fallait être prêt mentalement."

Les Verviétois ont pourtant bien démarré (3e: 7-2) et avaient fait le job sur le plan défensif après dix minutes de jeu (15-17). Mais déjà le manque de réussite à distance (3/21 à trois points) se faisait ressentir. Une carence offensive (récurrente) qui allait se payer cash lorsque Tilff rentrait 57 points en vingt minutes sur les second et troisième actes.

"Il y a un manque d’intelligence et de lecture de jeu", estime le coach local. "Le ballon ne circule pas assez vite et notre réussite à distance est catastrophique."

Tout contraste avec une équipe liégeoise où l’on n’est jamais parvenu à arrêter Troisfontaine (35 points) ni même Sumkay (15 points) lorsqu’il s’est enflammé en seconde mi-temps. À noter aussi, le bon match de l’ex-Spadois Warnimont (17 points) en distribution. Soit 67 points pour trois éléments de périphérie, ce dont manquent cruellement les Verviétois qui n’ont jamais plus pu inquiéter leurs hôtes une fois le quart d’heure de jeu passé (23-28). Les locaux ne sont plus parvenus à contrôler le tempo d’une partie qui s’emballait (23e: 38-59) en faveur de visiteurs qui auraient sans doute pu rendre l’addition plus salée encore s’ils n’avaient levé le pied dans le dernier acte. Le compteur du BC Verviers reste ainsi bloqué à deux victoires avant un autre derby, un déplacement à Belleflamme.