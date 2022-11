Évolution du score: 10e : 27-25, 20e : 52-45 (25-20), 30e : 62-57 (10-12), 40e : 73-73 (11-16), 45e : 84-83 (11-10).

RBC PEPINSTER: Deblond 7, Francoeur 25, Halkin 6, Maucourant 6, Pirson 4, Wintgens 13, Nyssen 12, Maréchal 5, Delsaute 4.

Face au dernier du général qui n’avait encore rien glané cette saison, les Pepins ont encaissé 52 points lors de la première mi-temps…

"On a rencontré une équipe euphorique au shoot et on n’est pas parvenu à stopper l’hémorragie", constate le coach visiteur, Pascal Horrion, qui ne pouvait que revenir très déçu de ce long déplacement. "Combiné à un non-match de notre part - on commet par exemple 24 pertes de balle -, il n’en fallait pas plus pour offrir une première victoire aux locaux. Quaregnon possède quelques bons éléments sur les postes extérieurs, c’est plus faible dans le jeu intérieur."

Il y a néanmoins quelques points positifs à retenir comme la seconde mi-temps lors de laquelle les Pepins sont parvenus à resserrer leur défense pour ne plus encaisser que vingt et un points. Ce qui leur permettait de revenir dans la partie et même d’avoir un dernier ballon à 73-73 qui aurait pu leur éviter une prolongation. Bien surveillé par les adversaires, Francoeur n’a pu convertir sa dernière tentative et l’extra time était défavorable à Pepinster. "Deblond a fait une bonne rentrée en fin de premier quart-temps et, finalement au vu des circonstances, j’ai aligné Wintgens qui s’en est bien sorti aussi", ajoute Pascal Horrion. "Ce sont étonnamment nos deux joueurs de retour de blessure qui font les meilleures prestations."