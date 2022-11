« Nous sommes déçus », dit Benoit Waucomont (Richelle)

Pendant la première demi-heure, spectateurs neutres, staffs et joueurs des deux équipes se sont demandé à quelle sauce les Méchois allaient être mangés par le leader de la Basse-Meuse liégeoise. Richelle dominait dans tous les domaines. Le but de Loris Meys à la 22’, bien plus réactif que toute l’arrière-garde gaumaise, Brolet y compris, a encore accentué cette impression.