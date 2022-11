« Match cauchemardesque » pour Hombourg, Malmedy a tremblé 7 minutes (photos)

La victoire des Dragons – deuxièmes à s’imposer sur le terrain de Hombourg cette saison – ne se conteste évidemment pas. Ils avaient rapidement ouvert le score en première période via la tête de Florian Samray, servi sur corner par Quentin Jacob. Dans tous les bons coups, Quentin Jacob – qui évoluait en "faux 9" – avait vu ses tentatives personnelles repoussées par Stassen et par son poteau gauche.

Hombourg a manqué un penalty à 0-1

Le bloc hombourgeois était friable, mais c’est seulement à la 45e que Nicolas Nijhof a pu le faire exploser. Avant cela, Germain Hagemann avait remporté un face-à-face important avec Martin Schwontzen. Juste après, Hombourg a obtenu un deuxième ballon d’égalisation. Mais le même Schwontzen manquait la conversion d’un penalty généreusement accordé. À la 58e, c’est Bertrand Hick qui déviait un tir de Quentin Jacob dans ses propres filets pour le 0-3 bien tassé… "C’était un match bizarre pendant lequel on est passé par toutes les émotions, résumait Michel Schwontzen, le coach hombourgeois. Mais finalement, c’est un match cauchemardesque. On prend des buts évitables, il y avait de la tension dans le groupe, ce qui me déplait fortement. Des mots ont été dits à la mi-temps. Il faudra qu’on en rediscute pour mettre les choses à plat car ce n’est pas comme ça qu’on va s’en sortir."

Côté malmédien, on pouvait savourer ce troisième succès consécutif. "Les joueurs auront droit à un entraînement plus léger mardi, souriait le T1 malmédien Selatine Deniz. On avait établi une stratégie pour faire sortir cette équipe de Hombourg et avoir des espaces. On aurait déjà dû plier ce match à la mi-temps. En deuxième période, nous n’avons pas gagné suffisamment de duels aériens et il y a ces deux ou trois minutes de flottement qui nous coûtent deux buts. Heureusement, on met le quatrième assez vite."

Hombourg 2 – Malmedy 4

Arbitre: M.Addai

Cartes jaunes: Schwontzen, Meunier, Potoms ; Nijhof

Buts: Samray (0-1, 14e), Nijhof (0-2, 45e), Hick csc (0-3, 58e), Degueldre (1-3, 71e), Bauwens (2-3, 72e), Kivrak (2-4, 79e)

HOMBOURG: Stassen, D.Meunier, Degueldre, Bayard, Heudt, Potoms, Bartholomé (46e Hick), C.Schonbrodt (46e S.Meunier), Martin (68e Duthoo), Bauwens, Schwontzen (46e Beckers).

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Simon, Le Bohec, Krings, Custinne (73e Dupont), Nijhof (84e Geelen), Vicqueray (58e Kivrak), Q. Jacob (80e Dethier).