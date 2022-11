En plus, son noyau présentait pas mal de "trous". "Mais ce n’est pas une excuse. Les joueurs présents cette fois font partie du groupe. C’est peut-être à eux de monter un peu plus", tempère notre interlocuteur.

Pourtant, le marquoir indiquait 2-1 à la pause, grâce à des réalisations de Meyer et Vanaschen. "Je pensais que le plus dur était fait. Mais après, on n’a pas été assez présent, trop loin des adversaires. Et il faut reconnaître qu’Ougrée a proposé du beau jeu. Cela m’a étonné, par rapport à leur position au classement."

FC Eupen 2 – Ougrée 4

Arbitre: M. Fickers.

Buts: Nuozzi (0-1,5e), Meyer (1-1,23e), Vanaschen (2-1, 27e), Nuozzi (2-2, 62e), Guilmi (2-3, 79e), Bousfia (2-4, 84e).

FC EUPEN: Pelzer, Neumann (82e Vroomen), Mennicken, Vanaschen, Schins, Benlahbib, Laschet (46e Rozein), Colle, Weinberg, Fumagalli (72e Nsumbu), Meyer.

OUGRÉE: Botterman, Da Silva, Tellatin, Gillard, Ekwalla, Nuozzi (86e Garufo), Beltrame, Bousfia, Barry, Ettitchi, Guilmi.