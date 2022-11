Évolution du score: 10e : 18-31, 20e : 41-42 (23-11), 30e : 62-57 (21-15), 40e : 81-74 (19-17).

BC VERVIERS B: Reynders 2, Lierneux 7, Grégoire 5, Fassotte 11, Désert 7, Pitz 8, Domken 6, Mahiat 21, Demez 6, Lerho 2, Buscicchio 6.

C’était le match au sommet en P2B, les Verviétois (seconds) accueillaient un des deux coleaders.

"Très belle victoire face à une solide équipe de Tilff", apprécie le coach du BC Verviers B, Bruno Dagnely. "Nous commençons pourtant très mal le match pour finir le premier quart sur un horrible 18-31. Heureusement, nous parvenons à nous concentrer sur notre défense pour revenir à 41-42 à la pause."

Les Verviétois remportaient la seconde mi-temps et offraient un beau cadeau à leur coach qui fêtait son anniversaire la veille. "Belle réaction de l’équipe et des prestations 5 étoiles de Mahiat et Pitz."

RBC Pepinster B 66 - RBC Visé 83

Évolution du score: 10e : 16-22, 20e : 29-42 (13-20), 30e : 55-61 (26-19), 40e : 66-83 (11-22).

RBC PEPINSTER B: Wergifosse 10, Jennès 15, Goemans 4, Francot 6, Goffart 10, Lecomte 5, Lejeune 10, Pirenne 6.

"Sasha Hardy absent, nous avons manqué de rotation dans la raquette", constate Christophe Francot, le coach de Pepinster B qui laisse son adversaire du jour revenir sur lui au général. "Nous avons super-bien réagi dans le troisième quart pour revenir à quatre points. Mais on y a laissé beaucoup d’énergie et ça s’est senti dans le dernier où nous n’avons plus trouvé de solutions."

Prayon Trooz 57 - Theux BC 68

Évolution du score: 10e : 19-20, 20e : 32-30 (13-10), 30e : 47-53 (15-23), 40e : 57-68 (10-15).

THEUX BC: Baikry 0, Liégeois 13, Rondoz 12, Caro 10, Barbay 7, Caubergh 10, Boussmane 6, Pieffer 2, Klassen 8.

Massin et Toussaint blessés, Cawez absent à cause du travail, Theux accroche un cinquième succès à Prayon. "Après un départ correct, on peine dans le second quart-temps surtout au niveau offensif", constate le coach Sébastien Hella. "Pertes de balles, ratés sous l’anneau, on n’est pas au niveau. Notre défense nous maintient dans le coup mais il fallait réagir offensivement. Ce fut le cas dans le troisième acte, ce qui nous permet de prendre le match en main jusqu’à la fin ."

RBC Aubel B 60 - Herve-Battice 71

Evolution du score: 10: 20-14, 20: 33-34 (13-20), 30: 51-48 (18-14), 40: 60-71 (9-23).

RBC AUBEL: Vankerkhoven 12, Correa 4, Horevoets 12, Grégoire 0, Blaise 14, Lejeune 0, Dejardin 5, Loop 2, Vauchel 0, Leduc 11.

HERVE-BATTICE: Solot 19, Loupart 0, Deltour 4, Mottard 2, Bonni 17, Mercenier 0, David 13, Linotte 0, Vanasch 16, Palm 0.

Dans ce derby, Aubel B a tenu durant 30 minutes (51-48). "Soudé, on a enchaîné des stops contre une équipe physique", apprécie Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "Après, on cale dans le dernier acte où on avait un coup à jouer." Michel Derouaux sait que Herve-Battice s’en sort bien… "On commence le match trop en confiance face à une équipe d’Aubel qui en voulait plus que nous"