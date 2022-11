Il faut attendre la 11e minute pour voir Motoulle tenté sa chance à l’entrée du rectangle, mais son envoi heurte le piquet. Pas de chance pour l’attaquent de la RAMM. Nouvelle possibilité à la 18e, mais François, le gardien visiteur, sort bien dans les pieds de Keita. À la 37e minute, Elsaute obtient un coup de coin botté par Brandon Deville qui sert intelligemment Mike Corman, isolé à l’entrée du rectangle et qui donne l’avance aux visiteurs (0-1). "Très mauvaise 1re mi-temps de notre part. Nous avons marqué sur notre seule possibilité", reconnaît Boris Dome le T1 des Étoilés.

La seconde période repart sur les chapeaux de roue et Elsaute double la mise à la 49e minute. Piette tente sa chance et son tir heurte le piquet. Campo, à l’affût, pousse le cuir au fond du but. À peine le ballon remis en jeu, Melen obtient un pénalty pour une faute de Williot dans le rectangle et Henke ne se fait pas prier pour réduire la marque (1-2).

La suite de la rencontre verra les Elsautois, bien disposés sur le terrain, gérer tranquillement les échanges malgré un changement de tactique des Mélinois. "J’ai changé mon dispositif en seconde mi-temps, en pratiquant un 4-3-3, mais nous avons bien été bloqués par une équipe d’Elsaute" explique Santo Ventura l’entraîneur visité. Il poursuit: "Notre adversaire du jour est la 1re équipe qui propose du foot. Et tactiquement Boris Dome a été très bon".

Boris Dome, lui-même, conclut: "Nous avons rencontré une équipe de valeur et de qualité. Sur notre seule erreur, nous concédons un penalty. Autrement, Melen n’a eu aucune autre occasion en seconde période. Nous n’avons pas produit un jeu chatoyant, mais je suis tout de même satisfait du résultat et surtout de l’état d’esprit de mes joueurs". À noter le bon arbitrage de M. El Aayachi qui a bien tenu les adversaires du jour.

Melen 1 – Elsaute 2

Arbitre: M. El Aayachi

Cartes jaunes: El Boussetaoui, Nsimbalusinga, Gonera ; Campo, Piette, Corman, Fassin

Buts: Corman (0-1, 32e), Campo (0-2, 49e), Henke sur pen. (1-2, 50e.)

MELEN: Piron, Gonera, Dumoulin, Leroy, Keita, Henke, El Boussetaoui (89e Bougnet), Lonneux (78e Rodriguez), Memeti, Motoulle (58e Domingos), Nsimbalusinga

ELSAUTE: François, D’Affnay, Deville G., Fassin, Deville B., Williot, Corman (83e Tossings), Dirix, Diané (86e Roggemans), Campo, Maréchal (46e Piette)