Kristoffer Andersen (Eupen) : « On aurait dû tuer le match »

Mais après avoir mené à plusieurs reprises, et par deux buts d’écart, Eupen ne pouvait tout simplement pas laisser filer ce match. "C’est évidemment la déception qui dominait dans le vestiaire. Quand tu gagnes 2-4 à la 83e minute, tu penses que tu as le match en main et tu donnes tout en cinq minutes. Mais on doit aussi voir le positif: si on regarde les trois semaines où on a repris l’équipe avec Mario (Kohnen), l’objectif était de rester au-dessus de la ligne rouge et il est atteint en prenant quatre points en trois matches. C’est positif même si la fin nous laisse un goût amer", dit-il avant de revenir sur la façon dont les troupes de Mbaye Leye sont revenues dans le coup. "Ce n’est pas la première fois que Zulte fait cela… On doit travailler là-dessus car on sait qu’on encaisse beaucoup trop de buts pour le moment. Mais à nouveau, il y a aussi du positif: on arrive à marquer", ponctue Kristoffer Andersen.