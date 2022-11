Évolution du score: 10e: 20-20, 20e: 40-36 (20-16), 30e: 65-52 (25-16), 40e : 86-71 (21-19).

RBC WELKENRAEDT: Mond 3, Fyon 5, Hensen 10, Delhez 12, Delrez 22, Touette 19.

Leemans et Van Wissen absents, cela obligeait Welkenraedt à se déplacer à six à Alleur. "Six joueurs dont quatre intérieurs !", regrette Gino Fortuna, le coach des Noirs. "On a pourtant donné du fil à retordre aux locaux car nous n’avions que quatre longueurs de retard à la pause."

La reprise (25-16) était plus compliquée pour des visiteurs en manque de rotations. "Les joueurs ont tout donné pour limiter la casse. On sait que notre équipe explosera en fin de saison mais on continue de bosser. On veut tout faire tout pour rester dans une ambiance positive malgré les défaites !"

Dison-Andrimont 77 - R.Un. Bellaire 75

Évolution du score: 10e: 25-32, 20e: 45-46 (20-14), 30e: 62-66 (17-20), 40e : 77-75 (15-9).

DISON-ANDRIMONT: Closset 0, Buscicchio 6, Petit C. 5, Kpako 19, Sayeh 0, Toussaint 3, Lodomez 11, Chikhaoui 20, Petit M. 13.

Match très mal négocié dès l’entame de la rencontre par des Disonais qui accueillaient une équipe de Bellaire en confiance offensivement (25-32). Les locaux régissaient par la suite pour recoller au score au repos (45-46). "La pause me permet de recadrer l’équipe et de proposer de nouvelles directives offensives pour contrer la défense de box déployée par Bellaire sur mes ailiers", explique Didier Franceschi, le coach local. "À la reprise, nous trouvons des alternatives qui nous permettent d’avoir un avantage de huit unités. Et puis, nous retombons dans nos travers."

D’où une partie indécise jusqu’au terme qui tournait finalement en faveur de Dison-Andrimont qui doit beaucoup ce sixième succès à la prestation pleine de Chikhaoui.

Atlas A. Jupille 86 - Henri-Chapelle 71

Évolution du score: 10e: 19-9, 20e: 38-22 (19-13), 30e: 51-44 (13-22), 40e : 71-60 (20-16).

HENRI-CHAPELLE: Perin 4, Viellevoye 7, Thélen 11, Henkens 2, Delhaes R. 6, Lahaye 4, Tandler 2, Lekeu 1, Delhaes A. 7, Remacle 16.

"Si quatre victoires pour quatre défaites est un bilan correct, c’est dommage d’avoir si bien démarré pour peiner autant à présent", regrette Fred Ledain, le coach d’Henri-Chapelle qui n’est pas parvenu à éviter un quatrième revers consécutif chez la lanterne rouge ! "Nous sommes conscients des raisons et travaillons plus et mieux pour y remédier… À Jupille, il y a eu une belle réaction collective après la pause."

R Casino Spa BC 69 - RSW Liège Basket C 53

Évolution du score: 10e: 22-15, 20e: 42-24 (20-9), 30e: 51-39 (9-15), 40e : 69-53 (18-14).

R CASINO SPA: Pluys 22, Piron 1, Muller 6, Rossinfosse 5, Huby 9, Hendrick 7, Lamy 13, Cornet 3, Beauve 3.

Bon premier quart (22-15) des Spadois face à un concurrent direct. "Connaissant les forces offensives liégeoises, nous resserrons notre défense via un Piron très en jambes mais aussi grâce à un gros travail collectif pour n’encaisser que neuf points dans le second quart", apprécie le coach Michel Pluys qui pouvait compter sur son fils Maxime pour déjà inscrire 17 points avant la pause (42-24). "Le passage en box and one des visiteurs nous a ensuite un peu déstabilisés. Mais, une fois encore, notre défense est restée très solide. À noter la bonne montée du jeune Cornet qui ne cesse de progresser."