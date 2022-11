De retour des vestiaires, Sart met enfin le nez à la fenêtre et trouve l’ouverture sur une superbe tête de Colin (1-0). Les Verviétois ne mettent pas longtemps à réagir et Ben Sellam égalise sept minutes plus tard (1-1). Dans le dernier quart d’heure, Balhan côté sartois (78e), et Ben Sellam côté verviétois (90e), ont chacun le but de la victoire au bout du pied.

"Au final, je suis assez content avec ce partage", avance le T1 sartois Rudy Siebenbour. "Durant la théorie, j’avais demandé de faire tout pour prendre au moins un point. Il fallait absolument maintenir l’écart avec Verviers. On savait que ce match allait se jouer sur des détails et on a eu la chance de mener au score. Verviers est parvenu à égaliser et on ne doit pas avoir de regrets. On aurait peut-être dû poser un peu plus notre jeu, mais nos longs ballons nous amenaient quelque chose."

Du côté verviétois, le mentor Gabriel De Luca se montre pour sa part un peu déçu.

"Je suis un peu frustré quand je vois la physionomie de la rencontre" avoue-t-il. "Je pense d’ailleurs qu’on gagne au point et je suis très fier de ce qu’a proposé mon équipe. Menée au score, elle a su réagir et c’est méritoirement qu’elle a égalisé. Ensuite, elle a continué à aller de l’avant pour tenter d’arracher la victoire. Sart est une formation solide et on l’a poussée dans ses retranchements. C’est très encourageant pour la suite. La seule chose qui nous a manqué est ce second but."

En bref

William Diederen bloqué au vestiaire

Pas de trace du grand William Diederen au moment de monter sur le terrain. Et pour cause puisqu’il avait été enfermé dans le vestiaire par son délégué. Celui-ci a vite réparé son erreur et les Verviétois ont pu commencer à onze.

Banc verviétois réduit

Il n’y avait que trois remplaçants sur le banc du RCS Verviers.

"C’est un choix de notre part pour permettre à la P4 d’être complète", précise le T1 verviétois. "Ils ont beaucoup de défections pour blessures et on a donc laissé Yassir Abukarmusse y jouer. Ça lui permet aussi d’avoir du temps de jeu."

Sart 1 – RCS Verviers 1

Arbitre: M. Picard

Cartes jaunes: Evrard, Ben Sellam

Buts: Colin (1-0, 52e), Ben Sellam (1-1, 59e)

SART: Spéder, Siffert (83e Jakic), Vandeberg, Flagothier (65e Najdawi), Gauthy (65e Dohogne), Evrard, Léonard, Grosjean, Keller (73e Balhan), Gillet, Colin

RCS VERVIERS: Perazzelli, Arakaza, Jérosme, Machiroux, Bourhaba, M. Camara, Diederen (80e Oluoch), Boulmalf, Mejdoubi (71e Sy), Ben Sellam, Dongo (83e Bertrand)