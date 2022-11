Eric Vandebon (Raeren-Eynatten) : « Être moins beau, mais gagner »

Passer à côté de son sujet, c’est ce qu’a vécu Sprimont samedi soir. Au-delà de ne pas savoir se montrer réellement dangereux sur le plan offensif, les Carriers ont offert, via une grossière erreur de Camara, le but d’ouverture à Bong. Il n’en fallait pas plus pour placer une formation de Raeren-Eynatten, bien organisée, sur le velours. "On a abordé ce duel avec une bonne organisation", soutient Patrick Fabere. "Et l’on n’a vu Raeren que sur des erreurs de notre part. Cela devient plus que compliqué de gagner un match quand on offre la passe décisive puis que l’on fait preuve de largesse sur le second but. On s’est sabordé nous-mêmes. On a manqué d’agressivité tandis que Raeren a été plus malin et plus mature."