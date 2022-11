Le match avait pourtant bien débuté pour les troupes de Christophe Kinet, avec ce joli coup-franc de Demarteau difficilement détourné par le dernier rempart local. Mais les coups de patte du joueur offensif ganshorenois Zeroual allaient faire la différence. Si son premier essai sur coup-franc heurtait la barre transversale, le second obligeait Rico-Garcia à s’employer. Ce dernier, comme l’un de ses défenseurs centraux, allait ensuite être poussé à la faute par Kambala ; tout profit pour son compère Zeroual qui plaçait le ballon dans le but vide, avant de doubler la mise d’un coup-franc puissant mais lointain. "J’aurais pu mieux faire sur ce coup-là", reconnaissait l’expérimenté portier visiteur. "Mais j’ai été ébloui par le soleil et le ballon a flotté au dernier moment. Cela m’a surpris. Si j’étais très satisfait de mon début de saison, après Binche la semaine dernière où j’ai donné un cadeau à l’adversaire, c’est la deuxième fois d’affilée que je ne réponds pas à l’attente."

Après la pause, le Stade Disonais tenta bien de réagir, mais Zeroual, encore lui, exploita un bon ballon de contre pour corser l’addition. "Mon équipe a eu le mérite de ne pas baisser les bras", expliquait après coup Christophe Kinet. "Mais dans cette série décidément très équilibrée, chaque erreur se paie cash. Une bonne passe vous fait remonter rapidement, comme une mauvaise vous fait reculer sensiblement. Après un bon début de de saison, nous allons devoir nous reprendre. Nous avons les qualités pour ça."

Ganshoren 3 – Dison 0

Arbitre: M. Federico.

Cartes jaunes: Devillé, Schillings, Dassy.

Buts: Zeroual (1-0, 13e ; 2-0, 41e ; 3-0, 60e).

GANSHOREN: Suederick, Zaânan, Devillé, Kombi, Nendaka, Millet, Van Landschoot, Tchoutang (86e Scholl), Dassy (89e Bah), Zeroual (80e Famo), Kambala.

DISON: Rico-Garcia, Palm, Mara, Schillings (39e Biondolillo), Manfredi, Castela (85e Manchigov), Demarteau, Leers (46e La Delfa), Akdim, Godard (75e Binot), Legros.