Deux équipes B, les mêmes couleurs mais pas le même niveau à Sart B – Elsaute B (photos et vidéo)

Le portier sartois Thomas Schmitz multiplie les bonnes interventions face à Lefort (3 fois), Hanssen ou Lecloux. Il faut une interception et une magnifique frappe d’Alexi Vandermeulen pour que les Étoilés parviennent à ouvrir la marque. Malgré d’autres opportunités (Lefort, Hanssen et Schreurs sur le poteau), Elsaute B ne tue pas ce match. Il faut même toute l’attention du défenseur Rogister et du gardien Breuer pour éviter une égalisation sartoise.

"Durant ce premier acte, nous aurions dû plier le match puis nous faire plaisir avec du contenu et des goals marqués, confirmait Dejan Botic, le T1 elsautois. Il y a eu les arrêts de leur jeune gardien mais surtout notre maladresse. On a continué de la sorte après la pause mais avec plus d’efficacité, nous marquons finalement sur les situations les moins évidentes. Ces trois points étaient essentiels pour poursuivre notre bonne spirale avant de recevoir Baelen pour un derby."

Du côté Sartois, outre les opportunités pour Heindrichs et Doutrelepont avant les oranges, il n’y aura plus qu’un ballon déposé sur la transversale par Maxime Bruyère. Ce n’était sans doute pas face à cet adversaire qu’il fallait aller chercher les points nécessaires au maintien.

"On a joué le coup à fond, le marquoir aurait pu indiquer 0-5 à la mi-temps mais nous aurions également pu rentrer aux vestiaires avec un 1-1, expliquait Bruno Herman, le coach sartois. Après la pause, les Elsautois ont encore accéléré, on a pu évaluer le travail qu’il nous restait à effectuer pour nous rapprocher du niveau de cette équipe. On peut retirer du positif de cette défaite, aussi bien les joueurs que moi-même avons vu ce qu’il fallait améliorer pour la suite. Le match de dimanche prochain à Spa, un concurrent direct, sera bien plus important."

Sart B 0 – Elsaute B 3

Arbitre: M. Tibo.

Cartes jaunes: Counotte ; Hiligsmann, Lecloux.

Carte rouge: Jacquemin (86e, directe).

Buts: Vandermeulen (0-1, 24e), Lefort (0-2, 58e), Tergui (0-3, 80e).

SART B: Schmitz, Counotte, Jacquemin, Stolsem, Bourguignon, Doutrelepont (72e Louis), Lejeune, Drouguet (85e Evrard), Heindrichs (62e M. Bruyère), Méant (46e Waauf), Deldime.

ELSAUTE B: Breuer, Hiligsmann, Vandermeulen, Hanssen, N. Lejeune (60e Daukandt), Lefort (60e Tergui), Counet, Rogister, Schreurs, Bouanani (70e Burelli), Lecloux (72e V. Beckers).