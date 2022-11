À ce petit jeu, quatrième sur la ligne, Geoffrey Pauls s’est offert une... quatrième tunique consécutive en élite 3. En devançant, de 10 secondes, Thibault Dely. "Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit là, parce qu’il revient d’une absence de quelques semaines. Il m’a vraiment impressionné. Pour moi, il ne fallait pas un tour de plus, sinon je déclarais forfait… En plus, j’avais fait venir du monde: mes collègues, la famille. J’étais certain de moi ! C’était clairement mon titre provincial le plus compliqué à aller chercher", souffle le sociétaire de la formation O2 Team Liège. La présence de Dely a eu le mérite de pousser Geoffrey dans ses retranchements: près de 60 watts supplémentaires que sur les cyclo-cross précédents ! "Là, on peut dire que je l’ai vraiment mérité (sourire) ."

Toujours en élite 3, belle prestation de Hugo Wertz, huitième de sa catégorie et posé sur la troisième marche du podium ardent. " C’était mon dernier cross de l’année ", informe celui qui était déjà dans les labourés de Malmedy fin octobre. " D’ailleurs, j’ai revendu mon vélo ! Je reviendrai sans doute en 2023 sur le challenge, mais avec un VTT, quitte à changer les roues. " Le Dolhaintois a la saison prochaine en tête, lors de laquelle il roulera chez Bingoal Pauwels Sauces Développement. Deux stages hivernaux sont à son programme: un à Noël, en solo, puis mi-janvier avec l’équipe.

En masters B, Steve Bajot, troisième à l’arrivée, signe un deuxième sacre provincial après celui de 2019. "Je suis un peu serré dans le maillot, il m’en faudra un autre pour le porter en course", rigole le Stavelotain.

En masters A, la tunique revient à Michael Blanchy, et à Georges Hauterat en C. Chez les jeunes, notons les titres de Tim Corvilain (U14), Sasha Herman (U13) ou encore Luca Dethier (U12).

Prochain rendez-vous du challenge : le 20 novembre à Wégimont.