Evolution du score: 10: 23-14, 20: 42-30 (19-16), 30: 60-40 (18-10), 40: 78-50 (18-10).

RBC AUBEL: Grooteclaes 12, Gorlé 8, Liégeois G. 17, Gerarts 17, Perin 10, Lambot 4, Albert 0, Liégeois B. 4, Glaude 6.

À domicile, les Aubelois n’ont pas fauté dans ce match à six points et poursuivent leur remontée au général. "Match sérieux en défense sur les points forts de Saint-Hubert", apprécie Claude Ernotte qui n’a pas eu à prendre le moindre temps-mort lors de cette partie dans laquelle les Aubelois commettaient peu de fautes (14) et bouclée en 84 minutes. Les locaux ont rapidement tué tout suspense en démarrant par un 23 à 14 et en remportant chacun des quarts suivants pour augmenter régulièrement leur avantage. "Prestation offensive équilibrée, les points sont bien répartis avec cinq éléments dans le double chiffre", ajoute le boss herbager.

JSB Maffle 79 - RABC Ensival 67

Evolution du score: 10: 18-12, 20: 37-36 (19-24), 30: 59-53 (22-17), 40: 79-67 (20-14).

RABC ENSIVAL: Walraff 10, Genet 8, Erkenne 15, Schoonbroodt 10, Beaunjean 3, Horris M. 2, Pitz 9, Horris V. 2, Sanzone 6, Hanus 2.

Les Ensivalois sont mal rentrés dans la partie pour être rapidement distancés de dix longueurs. "Ensuite, on recolle progressivement en défendant mieux", constate le coach Antoine Massart. "On a toujours été dans le match mais on a malheureusement perdu trop de ballons en distribution. On s’est trop frustré également sur un arbitrage peu cohérent. Si on défend avec la même envie, on gagnera des matchs. Belle prestation offensive de Walraff et Erkenne."