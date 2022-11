Alex Digregorio: « Mission accomplie » pour La Calamine, qui signe une 3e victoire de rang

Cette première période se résume avec une multitude d’assauts des Frontaliers mais le résultat reste bloqué jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, il ne faut que trois minutes aux Verts pour faire le break et voir Hubert signer son doublé en déviant dans le but, une tête de Tom Bultot (2-0).

On sent Durbuy désemparé quand, onze minutes plus tard, Mauclet les assomme en plantant la nouvelle rose germanophone (3-0) alors qu’il sera imité par Yassine Bennane juste après l’heure de jeu sur un coup-franc direct (4-0). Les visiteurs vont sauver l’honneur à dix minutes du terme sur un effort solo (4-1) mais Bennane répondra dans la foulée en scellant le score à 5-1. "Notre mission est accomplie. On enchaîne les bons résultats et nous voilà avec trois victoires de rang pour la première fois de la saison. En face, on a vu qu’il y avait vraiment de belles individualités qui peuvent faire mal à tout moment, comme lors du but que l’on a encaissé. Il y a eu beaucoup de déchets et d’erreurs dans notre jeu mais les gars sont restés sérieux alors qu’ils auraient pu tomber dans la facilité en voyant qu’il manquait de forces vives en face", précise Alex Digregorio.

Et finalement, cette comédie aurait pu être totale si l’arbitre de la rencontre, M. Richard, s’était prénommé Pierre…

La Calamine 5 – Durbuy 1

Arbitre: M. Richard.

Cartes jaunes: Bennane ; Kanouté, Rodrigues, Ntalagana, Bouyaalan, Amury Saleh.

Buts: Hubert (1-0, 2-0, 10e, 48e), Mauclet (3-0, 59e), Bennane (4-0, 63e), Kanouté (4-1, 80e), Bennane (5-1, 85e).

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Hungs, Gerrekens, Cornet (59e Islamovic), Hubert (80e Lazzari), Lufuankenda, Aritz, Bennane, Mauclet (69e Legenvre), Bultot (71e Van Melsen).

DURBUY: Onesti, (17e Ehawa Nganda), Amury Saleh, Turhan, Batantou, Bouyaalan, Rodrigues, Ntalagana, Kanouté, Lumbaki Kimonsekene, Nkomb Nkomb.