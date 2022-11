A Visé, le RFC Liège a attendu son quart d’heure !

Si Visé a largement soutenu la comparaison avec son adversaire, il a une fois de plus payé très cher un quart d’heure de reprise fébrile: six buts encaissés et deux exclusions sur les trois dernières sorties ! "J’ai vu pas mal de bonnes choses mais ce début de seconde période me reste en travers de la gorge", épingle José Riga. "Nos quarante-cinq premières minutes auraient dû nous libérer. L’équipe n’a pas affiché le même visage à la reprise. Notre réaction est venue à dix contre onze, mais nous étions menés au score. Malgré tout, nous avons la balle d’égalisation avec l’occasion de Bonemme ! Ma principale satisfaction vient des occasions que nous nous créons face à un adversaire aussi solide défensivement. Mais il faut pouvoir mettre le doigt sur nos erreurs sinon on n’arrivera jamais à corriger le tir."

« On garde encore le zéro derrière »

Gaëtan Englebert le reconnaît: malgré une supériorité numérique longue de quarante minutes, son équipe a vécu un match difficile jusqu’au coup de sifflet final. Le RFCL c’est du solide défensivement, avec le brin de réussite nécessaire. "On garde encore une fois le zéro derrière", souligne le coach liégeois. "Nous avons su profiter de notre bon début de seconde période en trouvant plus de profondeur dans notre jeu. Le match tourne en notre faveur sur une de ces actions-là. On a ensuite utilisé la largeur et le temps pour faire circuler le ballon, sans parvenir à tirer profit des espaces en contre-attaque."

Si le RFCL a frôlé la correctionnelle, il n’a heureusement pas eu à le regretter. Une victoire de prestige et la tête du classement, que vouloir de plus ?

Visé 0 – RFC Liège 1

Arbitre: M. Chaspierre.

Carte rouge: Hendrickx (54e).

Cartes jaunes: Englebert, Merlen, Mouhli, Bonemme, Cascio, Panepinto.

But: D’Ostilio (0-1, 63e).

VISÉ: Mignon, Bonemme, Englebert, R. Wilmots, Hendrickx, Essikal, Gerits (61e Quintais), Perseo (71e N’Guessan), Cascio, Legear (57e El Harrak), Mboyo (71e Gilon).

RFC LIÈGE: Debaty, D’Ostilio, Bustin, Van den Ackerveken, Nyssen, Merlen, Loemba, Bruggeman (35e Gendebien), Mouchamps (76e Mouhli), Mputu, Perbet (68e Panepinto).