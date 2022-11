9 sur 9 pour Aubel, vainqueur de l'UCE : « Tout se resserre dans la colonne de droite »

Pour sa première titularisation cette saison, le portier ne mettait que trois minutes à se retourner. La faute à une action très mal négociée par le collectif d’Aubel qui se ponctuait par un but contre son camp de Corentin Willem. "J’avais pourtant prévenu mes joueurs" commentait Niro. "Leur échauffement n’avait pas été bon et ce début de match catastrophique en était la suite logique. Heureusement, on rétablit l’égalité assez rapidement." Deux minutes plus tard, Diallo reprenait en effet un coup franc de Remacle pour égaliser. Ce même Diallo héritait ensuite d’une belle possibilité mais ne cadrait pas.

Dans le camp d’en face, la tête de Dreezen à la 25e était bien repoussée par Monte. Voilà pour un premier acte somme toute disputé et dont le score reflétait assez bien la physionomie.

En deuxième mi-temps, Aubel redémarrait avec les mêmes intentions tandis que les Liégeois baissaient le pied et voyaient le danger se rapprocher petit à petit… pour finir par craquer à l’heure de jeu. Après un bel effort sur le flanc droit, Diallo centrait fort pour Pauporte qui donnait l’avantage aux Siropiers d’une très belle Madjer. "On a vraiment pris le dessus dans cette seconde période" souriait Tony Niro. "Eux n’ont plus approché notre goal tandis que mes joueurs ont bien géré le match et auraient même pu mettre un but en plus." Le marquoir ne bougeait néanmoins plus malgré un coup franc sur le poteau de Jean-Yves Colling. Mais cela ne changeait rien: l’objectif était atteint pour Aubel qui s’offre donc un troisième succès consécutif et poursuit sa remontée au classement, sortant même pour un point de la zone de relégation. "On savait qu’en gagnant, on pouvait resserrer la colonne de droite, le contrat est rempli" concluait Tony Niro satisfait.

Aubel 2 – UCE Liège 1

Arbitre: M. Baudon

Carte rouge: Casa (85e, 2 j.)

Cartes jaunes: Y. Charef ; Casa, Debante, Bemelmans

Buts: Willem csc (0-1, 3e), Diallo (1-1, 5e), Pauporte (2-1, 60e)

AUBEL: Monte, Y. Charef, Niro, Willem, Lahaye, Remacle, Ernst, Spits, Pauporte (70e Colling), Diallo (83e A. Charef), Temsamani (86e Kerff)

UCE LIÈGE: Debante, Thirion, Casa, Olivier, Dabeye (25e Tudisco), Bemelmans (86e Lazaar), Cherif, Dreezen, Haydan (78e El Garrouji), Angislan (72e Afkir), Namotte