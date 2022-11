"Comme nous, Elsaute B est une jeune équipe mais ils ont plus d’expérience en P3, explique Bruno Herman, le coach sartois. Les deux équipes ont un style identique, on ne va rien changer et jouer le coup à fond. Le synthétique ne sera pas, cette fois, un avantage mais je pense que ça promet un beau spectacle."

Privé de son gardien habituel, blessé, Sart B alignera Thomas Schmitz, né en 2006.

"Sart B a une équipe qui est sensiblement dans le même projet que nous-même s’ils ont un an ou deux de plus que mes joueurs, raconte Dejan Botic, le T1 d’Elsaute B. Cela peut donner un match avec du contenu mais il ne faut pas regarder le classement. C’est un piège dans lequel il ne faut pas tomber et gâcher le travail accompli jusqu’ici."

Sart B – Elsaute B (Dimanche, 14h)

Arbitre: M. Tibo.

Absents à Sart B: Adrien Bruyère (suspendu), Philippe Custinne, Antoine Bruyère, Jérôme Evrard et Dorian Pirotte (blessés).

Absents à Elsaute B: Simon Beckers (blessé).