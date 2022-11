Après l’élimination en Coupe de Belgique mardi à Deinze, le duo Kristoffer Andersen – Mario Kohnen attendait une réaction des Pandas. Ces derniers étaient toutefois privés de leur buteur Smail Prevljak, forfait de dernière minute et remplacé dans le onze de départ par Isaac Nuhu.

Visiblement bien décidés d’enfin s’imposer au stade Arc-en-Ciel, les Eupenois sont bien inspirés en début de partie. Sur un long ballon de Boris Lambert, Konan N’Dri file tout droit vers le but et plante le 0-1 dans les dix premières minutes de jeu. Peu avant la vingtième, Regan Charles-Cook double l’avance, d’un magnifique solo sur le flanc gauche. Mais c’était sans compter sur un Zinho Gano, en face, en grande forme. D’une reprise de la tête, il parvient à redonner espoir à Zulte (39e) avant qu’Eupen reprenne le large dans la foulée. Cette fois, c’est Isaac Nuhu, esseulé au deuxième poteau sur une tentative de N’Dri, qui n’a plus qu’à inscrire le 1-3, mérité.

Pour la deuxième fois de la soirée, les troupes de Mbaye Leye reviennent dans le coup. Cette fois, c’est un penalty provoqué par Stef Peeters qui permet à Gano de planter son deuxième but juste avant le repos (2-3).

En seconde période, Eupen reprend de la meilleure des manières et enfonce (encore) le clou. Sur un corner botté par Peeters, Lambert reprend de la tête au premier poteau (2-4). Malgré une faible pression locale, Eupen pense tenir bon mais… c’était sans compter sur un dernier quart d’heure de folie de Zulte, qui renverse complètement la rencontre avec trois buts. Et alors qu’on se dirige vers une défaite catastrophique des Eupenois, Soumano sauve un point dans les ultimes secondes.

Zulte Waregem 5 – AS Eupen 5

Arbitre: M. Verboomen.

Cartes jaunes: Sangaré, Nuhu

Buts: N’Dri (0-1, 9e) Charles-Cook (0-2, 19e) Gano (1-2, 39e) Nuhu (1-3, 41e) Gano sur pen. (2-3, 45e+2) Lambert (2-4, 56e) Braem (3-4, 83e) Offor (4-4, 87e) Fadera (5-4, 88e) Soumano (5-5, 90+4)

ZULTE WAREGEM: Bostyn, Ciranni, Tambedou, Willen, Miroshi, Vigen (60e Braem), Sangaré (57e Hallaert), Rommens, Vossen (78e Offor), Fadera, Gano.

EUPEN: Moser, Van Genechten (28e Christie-Davis), Lambert, Paeshuyse (90e Gassama), Davidson, Magnée, Bitumazala, Peeters, Charles-Cook (66e Jeggo), Nuhu, N’Dri (66e Soumano).