Il faudra sans doute essayer de décrocher un maximum de victoires à domicile au BC Verviers pour éviter de rester trop longtemps dans la zone rouge… voire simplement assurer son maintien. Tenter de bousculer Tilff (5 victoires) est donc une nécessité ce samedi soir… "Une équipe très forte offensivement", jauge Quentin Désert, le coach verviétois. "Il va falloir gérer le tempo si on veut avoir une chance de gagner."

La bonne nouvelle chez les Noirs, c’est le retour à 100% d’Olivier Léonard.

"J’ai eu quelques bobos au début de saison qui m’ont empêché de me mettre dedans mais je pense bien que c’est derrière moi maintenant", se réjouit l’intérieur verviétois. "Depuis quelques semaines, je commence à monter en intensité à l’entraînement et en match. Cela fait du bien, je me sens bien sur le terrain."

À côté de cela, l’ancien Spadois a dû s’adapter pour la première fois de sa carrière à un tout nouveau club… "C’était bizarre au début de changer de salle et de devoir prendre la voiture pour aller m’entraîner", reconnaît celui qui a porté durant 22 saisons les couleurs du Casino Spa. "Par la force des choses, je vois moins les personnes du basket de Spa, c’est dommage. Mais en même temps, ça m’a permis de rencontrer de nouveaux joueurs, bénévoles, et supporters. J’apprécie la Régionale 1, cette division me permet de m’exprimer un peu plus sur le terrain."

Un terrain sur lequel le BC Verviers éprouve des difficultés à rencontrer ses objectifs. "Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe, c’est difficile de jouer collectif sans connaître plus de la moitié de ses coéquipiers", avance comme explication Olivier Léonard. "Nous commençons à mettre plus d’intensité à l’entraînement et cela se ressent en match. Je pense qu’on est sur la bonne voie."

La voie d’un troisième succès sur Tilff ce samedi soir ? "Si on veut espérer gagner contre une grosse équipe comme Tilff, il faut qu’on se donne à 200% et que l’on joue pour l’équipe et pas pour ses stats personnelles. Le coach nous a donné des consignes claires aux deux entraînements cette semaine, à nous de les appliquer à la lettre."