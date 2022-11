Eupen à Zulte pour un match crucial avant les "vacances": "On veut partir avec un bon sentiment"

"On doit mettre cette élimination en Coupe derrière nous et envisager la suite au mieux, dès ce samedi" préconise Kristoffer Andersen, le T1 intérimaire qui ne sait toujours pas s’il sera confirmé dans ses fonctions (auquel cas il faudra trouver une solution en dénichant un profil disposant de la fameuse licence pro) ou pas. L’homme n’en parle pas trop, mais en cas de bon résultat à Zulte (soit un 4/9 ou un 6/9), la direction aura peut-être envie de poursuivre l’aventure avec le duo Andersen-Kohnen. Une approche différente, plus positive et surtout plus régionale pour un club en quête de second souffle et en perte d’identité.

À Seraing deux jours avant Noël

La réponse tombera probablement pendant la Coupe du monde, synonyme de pause pour la Pro League. Les Pandas, par exemple, seront en congé pendant une bonne semaine dès après le déplacement de ce samedi à Zulte. Ils auront ensuite tout le temps de préparer la suite et ce fameux déplacement couperet prévu pour la reprise: le match à Seraing du 23 décembre. Mais avant ça, il faut réussir le voyage en Flandre.

"Si on ne peut pas gagner, il faut tout faire pour au moins prendre un point à Zulte" estime Yentl Van Genechten, le défenseur eupenois. Face aux hommes de l’ex-Eupenois Mbaye Leye, la ligne arrière germanophone risque d’avoir du boulot. "On sait que leur attaque est efficace et qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’occasion pour marquer."

S’ils proposent la même chose que mardi à Deinze, les Eupenois n’ont même pas besoin de monter dans le bus. Par contre, s’ils affichent une grinta comparable à celle qui a fait la différence pas aux Rouches, alors tout est possible. "On doit tout faire pour partir en vacances avec un sentiment positif !" martèle Van Genechten.

Zulte-Waregem – Eupen (Samedi, 18h15)

Arbitre: M. Verboomen.

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Paeshuyse, Davidson, Jeggo, Peeters, Magnée, Charles-Cook, N’Dri, Prevljak. Innocent, Roufosse, Nuhu, Bitumazala, Kral, Soumano, Christie-Davies, Gassama, Alloh.

Absents: Déom (suspendu), Gorenc (pas repris), Wakaso (malade) A. Keita, S. Keita (blessés).