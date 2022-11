"Comme si j’avais passé 5 saisons là-bas" : Xavier Stassen évoque Hombourg - Malmedy

La saison suivante, Van Melsen et Spirlet sont arrivés. Hombourg a été sacré champion sous Christian Fitschy. "Sela et moi, on partage un point commun, explique le gardien-entraîneur-adjoint de Hombourg Xavier Stassen, qui a joué à Malmedy en 2017-18. On est tous les deux partis un an trop tôt. Moi de Malmedy, lui de Hombourg." Malmundaria a en effet connu le sacre en P2C en 2018-2019. "On est tous les deux partis à cause des trajets, poursuit Xavier. Je voulais me rapprocher de mon domicile et rejouer en P1. C’est pour ça que j’étais parti à Aubel après une saison. Mais j’étais venu fêter le titre avec Malmedy après mon match avec Aubel." De son séjour au Stade Lechat, Stassen ne garde que de bons souvenirs.

Cinq ans après

"Je n’y ai passé qu’une saison, mais c’est comme si c’était cinq. Malmedy est un club fantastique. Humainement c’était magnifique. C’est la première fois que je vais rencontrer Malmedy depuis mon départ. De mon époque, il ne reste plus que Le Bohec, Kivrak et Mathonet. Et bien sûr le staff: Sela, Fabrice Demonceau avec qui j’ai énormément appris, aussi à Hombourg. Le délégué Raph Lemaire… Malgré la distance, on est toujours en contact."

Malmedy tourne bien et semble avoir les ressources pour camoufler les absences de Denis et Crosset. Ce qui ne surprend pas le gardien hombourgeois. "Malmedy tourne au super, oui. Le coach sait ce qui est bon pour son club. Malmedy est une solide formation de P1. Il va falloir être prêt. Chaque dimanche on doit se remettre en question et enfiler notre bleu de travail. Surtout en tant que promu."

Merci Sela ?

Petite anecdote pour la fin, sur fond d’effet papillon. "Quand Sela a quitté Hombourg, je lui ai dit que c’était le seul qui pourrait me faire quitter mon club, rembobine Xavier Stassen. Ce que j’ai fait quelques années plus tard pour le rejoindre à Malmedy puis aller à Aubel avant de revenir à Hombourg où des ex-Aubelois m’ont suivi. Finalement, c’est lui, le déclencheur de ce qui se passe à Hombourg aujourd’hui !"

Hombourg – Malmundaria (Dimanche 14h30)

Arbitre: M. Addai

HOMBOURG: Stassen, Beckers, Duthoo, Bayard, Degueldre, Heudt, Potoms, D. Meunier, S. Meunier, Hick, Bartholomé, Martin, C. Schonbrodt, Bauwens, Schwontzen.

Absents: Baltus (suspendu), Schnackers, A. Schonbrodt (blessés).

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Samray, Mathonet, Bucak, Q. Jacob, Nijhof, Le Bohec, Kivrak, Vicqueray, Dupont, Custinne, Cassoth, Krings, Dethier.

Absents: Crosset, Denis (suspendus).