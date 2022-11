Match à six points pour Aubel, déplacement compliqué pour Ensival

Déplacement (dimanche, 15h) sans doute compliqué à Maffle (5 victoires) pour les Ensivalois. "Nous serons au complet, plus de blessés à l’infirmerie", se réjouit Antoine Massart, le coach d’Ensival dont le compteur victoires reste bloqué à 2. "Mais on s’apprête à faire un long déplacement un dimanche après-midi... Face à nous, une équipe qui évolue ensemble depuis de nombreuses années et, comme chaque semaine, avec davantage d’impact physique que nous."