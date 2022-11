L’objectif pour Aubel ? « Concerner le plus d’équipes possible pour le maintien »

"De déclic, il n’en est certainement pas question" juge-t-il. "On sort d’un 6 sur 6 et la bonne mentalité était présente dans le groupe pour ces deux matchs mais on reste évidemment prudents. On occupe toujours une position de relégable." Les choses se sont tout de même resserrées grâce aux deux récents succès des Vert et Blanc. Neuvième, l’UCE Liège n’arrivera ainsi en terre siropière qu’avec 4 points de plus qu’Aubel au classement général. "Gagner contre l’UCE nous permettrait de concerner la moitié des équipes du championnat par la lutte pour le maintien. Il y aurait vraiment un gros resserrement si on y parvient et un écart se creuserait entre les 8 formations de la colonne de gauche et les 8 de celle de droite."

« Pas nos attaquants qui marquent »

Pour ce faire, les Aubelois devront cependant passer sur le corps d’un adversaire invaincu depuis 5 rencontres. La bonne nouvelle, c’est qu’ils semblent avoir retrouvé le chemin des filets en inscrivant sept buts lors des deux derniers matchs. C’est-à-dire plus que sur l’ensemble des autres déjà joués. Attention toutefois, là aussi le technicien a une nuance à apporter: "C’est vrai qu’on a mis 7 buts mais si on les analyse, on se rend compte que ce ne sont pas nos attaquants qui marquent. Contre Bas-Oha, trois buts tombent sur phases arrêtées par des défenseurs. Contre Ougrée, c’est un arrière et deux milieux de terrain. J’espère que le déclic va finir par arriver, notamment pour Momo Diallo qui bosse super bien à l’entraînement et qui le mériterait."

Aubel – UCE Liège (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Baudon

AUBEL: les Aubelois s’entraîneront samedi matin. La sélection sera faite par Tony Niro dans la foulée.

Absents: Rexhepi, Cupyers sont out. Manteca et Ernst sont très incertains. Lennertz est suspendu.