Julien Meunier avant Ganshoren - Dison : « Même en ratant beaucoup, on peut être dans le top 5 »

Avec 16 buts marqués cette saison, Dison subit l’apprentissage de la D2 ACFF. "La saison passée, ça allait vraiment vite dans le but mais maintenant, nous sommes une division au-dessus et le niveau est plus exigeant. C’est peut-être à corriger à l’entraînement, mais on fait pourtant déjà beaucoup de centres, de frappes, de la finition. Et on a aussi pas mal de jeunes dans le groupe", poursuit-il.

Avec 21 unités au compteur, les Stadistes sont désormais troisièmes, avant trois déplacements consécutifs (d’abord ce dimanche à Ganshoren qui pointe à la 16e place, puis à Hamoir et à l’Union Namur) qui les attendent. "Ce ne sera pas facile car c’est à l’extérieur. Mais quand on regarde le classement, ils sont plus bas que nous. Mais je pense qu’avec l’équipe qu’on a, même en ratant beaucoup, on peut être dans le top 5", assure Julien Meunier, auteur de deux buts cette saison.

"On joue dans un autre système avec le nouveau coach et j’évolue désormais en six. Je récupère le ballon, je le donne et je ne suis pas obligé d’aller vers l’avant. C’est différent que de jouer en dix, mais peu importe où je suis sur le terrain, je me mets au service de l’équipe", conclut le médian.

Ganshoren – Dison (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Federico.

DISON: Rico-Garcia, Habran, Leers, Palm Pius, Meunier, Castela, Manchigov, La Delfa, Schillings, Manfredi, Demarteau, Biondolillo, Mara, Binot, Akdim, Salihi, Godard, Legros.

Absents à Dison: Clerbois, Merola, Teruel.