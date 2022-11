Chikhaoui incertain à Dison, Mathieu out à Spa et Henri-Chapelle au complet

À domicile, Dison-Andrimont et le Casino Spa ont une belle occasion de consolider leur place sur le podium. Ce sera sans doute plus facile pour les Disonais qui reçoivent Bellaire (2 victoires) ce samedi dès 17 heures. "Porignaux sera absent et Chickhaoui, grippé, est incertain", confie le coach Didier Franceschi. "Il faut se méfier de Bellaire qui a besoin de victoires. De notre côté, les absences se sont multipliées aux entraînements à cause du travail ou de la maladie…"