"Beaufays étonne tout le monde!" et va faire face au Ster-Francorchamps de Vincent Heins

Alors qu’ils menaient 0-1 jusqu’à la 88e à Fize, les Sterlains se sont fait rejoindre, et même dépasser dans les arrêts de jeu. Cependant, l’égalisation fizoise était entachée d’une faute de main. "On était vraiment groggys après cette défaite. Il y avait faute de main et on le voit explicitement sur les images qui ont été prises lors de la rencontre", pestait encore le mentor sterlain Vincent Heins une semaine après. Cette défaite n’a cependant pas compromis les chances de top 5 pour les hommes du circuit. "J’ai cru que j’allais retrouver un groupe totalement anéanti moralement, mais j’ai été agréablement surpris. Ils avaient le sourire ce mardi et ils ont très bien bossé."