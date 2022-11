Avant d’aller à Sart, le RCS Verviers se méfie… du RCS Verviers

"C’est un gros match et nous n’avons pas envie de voir Verviers se rapprocher au classement", explique le T1 sartois Rudy Siebenbour. "C’est une belle équipe, très complète, qui joue au foot et qui aime repartir de l’arrière. Sur notre terrain qui est nickel, ça promet d’être un beau match."

Du côté des Lainiers, le dernier six sur six a enlevé quelques doutes.

"On va essayer d’enfoncer le clou après deux victoires, confirmer notre bonne forme du moment et commencer à avoir de la récurrence dans notre jeu", avance son homologue Gabriel De Luca. "Sart est un gros morceau qui performe depuis des années. Mais je me méfie d’abord de nous-mêmes et nos résultats dépendent de notre jeu. Nous n’avons peur de personne mais on respecte tout le monde."

Sart – RCS Verviers (Dim. 14h30)

Arbitre: M. Picard

Absents à Sart: Louras (blessé), Lemaire (ne s’entraîne plus)

Absents au RCS Verviers: Deraoui (suspendu)