Alex Digregorio (La Calamine): « Éviter de sortir de ce match avec un goût de trop peu »

"À force de ne récolter qu’un point à chaque match, on n’avançait pas et la frustration s’installait peu à peu. À notre niveau, les matches se jouent sur des détails et c’est à nous d’utiliser l’énergie positive de notre première série de victoires pour la faire perdurer. Après deux victoires, c’est l’idéal de recevoir la lanterne rouge mais il ne faudra surtout pas croire que ça va aller tout seul. Cette équipe de Durbuy à des ressources et j’ai mis mes joueurs en garde" prévient Alex Digregorio, le T1 calaminois.

Cette rencontre est donc l’occasion pour les Verts de continuer leur marche en avant et de se remettre à titiller le top 5. Mais comme il l’a déjà souligné, le mentor local insiste sur le fait que le match ne devrait pas s’apparenter à une partie de plaisir.

"Quand on regarde les résultats de Durbuy, ils sont souvent défaits avec un seul but d’écart. Ils viennent de reconstruire une nouvelle équipe et l’osmose n’est pas tout à fait complète. Cependant, notre grand terrain synthétique sera favorable à leurs individualités techniques et vivaces. Nous tâcherons donc d’être intraitables et de nous faire respecter. Nous allons mettre tous les ingrédients de notre côté pour éviter de sortir de ce match avec un goût de trop peu comme ça a déjà été trop souvent le cas en ce début de saison" dixit Alex Digregorio.

La Calamine – Durbuy (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Richard.

LA CALAMINE: Aritz, Bennane, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Hungs, Islamovic, Joiris, Lazzari, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Van Melsen.

Absents: Volont (suspendu 1/1), Krhlanko, Cviko (blessés), Remacle (incertain).