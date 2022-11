À Elsaute, qui va à Melen dimanche, on veut "trouver l'équilibre..."

« La 8e défense de la série »

Santo Ventura désormais T1, c’est toute une nouvelle structure qui se met en place à la RAMM. "Santo était un numéro 10 et cela va se ressentir sur le terrain. C’est une équipe qui joue, qui propose, avec des joueurs offensifs très intéressants. Il s’agit d’un jeune entraîneur qui va vouloir imposer sa griffe offensive. Je ne sais pas à quel point ils vont nous mettre la pression, mais ils nous auront certainement bien analysés pour pouvoir nous contrer. Cette semaine, nous avons travaillé sur la diversité de nos attaques pour tenter de les surprendre" poursuit Boris Dome.

Seul petit bémol de cette victoire à Geer, les quelques occasions ainsi que le but concédé en fin de partie.

"Nous avions fait un match solide, donc ce n’était pas si embêtant. Cependant, il est vrai qu’il serait idéal de pouvoir garder le zéro de manière plus récurrente. Nous n’avons encaissé que trois buts lors des quatre dernières rencontres, mais nous ne sommes toujours que la huitième défense de la série, ce qui n’est pas suffisant. Cela ne me dérange pas vraiment de gagner 5-4 plutôt que 1-0, mais nous devons encore trouver notre équilibre entre les actions offensives et le travail défensif" conclut l’entraîneur elsautois.

Melen – Elsaute (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. El Aayachi Agarbi

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Williot, Fassin, Campo, Maréchal, N. Tossings, Roggemans, D. Deville, Mjikam, Corman, G. Deville, M. Diané, Piette.

Absents à Elsaute: Lefort (retour de blessure, P3), Counet (retour de blessure, P3), Filali (cheville), Colson (ischios), Dohogne (genou), Colson (ischios), Bomboir (genou).