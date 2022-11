Moisson « historique » pour le Karaté Verviers Theux aux championnats d’Europe WUKF

Ces bons résultats ont été forcés notamment par les jeunes du Karaté Verviers Theux. Ainsi, déjà médaillée aux championnats du monde, Margaux Corman (9 ans) a été sacrée double championne, en kata et en kumite. De son côté, Ferry Anu (14-15 ans) a récolté sa première médaille d’or en kumite. "C’est la surprise de l’année: son travail nous a bluffés", s’enthousiasme Maxime Kin, entraîneur au club et coach assistant à la WUKFB. Sœur de Maxime, Juliette Kin (18 ans) "a survolé sa catégorie", en kumite.

De son côté, Maxime Kin (21 – 35 ans) a été éliminé par un Anglais au second tour. "Mais je ne suis pas déçu, car ça s’est joué sur des détails", dit-il. L’an passé, il a été médaille de bronze en Coupe d’Europe. Pas de podium non plus pour Tom Fondeur (11 ans), "qui a passé le premier tour avec brio, se classant au pied de la finale".

Sur les trois jours, "nous avons vu des athlètes qui en veulent. Médaillés ou pas, ils se sont dépassés, grâce à leur entraînement et leur détermination. Nous avons carrément eu les félicitations d’autres fédérations", se réjouit enfin Maxime Kin.