Originaire de l’arrondissement verviétois et plus exactement de la commune de Plombières, elle s’est érigée comme l’une des références dans le monde passionnant de l’apnée. En septembre dernier, elle a même explosé le record de Belgique lors du mythique Vertical Blue, la plus grande épreuve de la discipline, en descendant à 61 mètres, à douze longueurs de la meilleure marque mondiale. "Il y a différentes catégories en apnée. Moi, je descends en brasse, la discipline qui réclame le plus d’efforts et donc la plus ingrate. Les gens sont moins impressionnés quand je leur raconte mes performances car ils ont déjà vu des gens descendre à 200 mètres, rit-elle. Cela représente quand même une apnée de 150 secondes. Un jour, je suis parvenue à rester six minutes sans respirer à l’entraînement. Certains poussent l’effort jusqu’à tourner de l’œil mais ce n’est pas trop mon truc."

Pas facile de déconnecter sous l’eau

À vingt-neuf ans, cette sportive originaire de Moresnet peut encore assouvir son ambition: passer de la sixième à la première place mondiale. En apnée, l’âge n’est pas un frein à la progression tant la force mentale prend le pas sur l’endurance physique. "C’est mon point faible, pointe-t-elle. J’ai un travail (NDLR: kiné dans l’académie de tennis de Patrick Mouratoglou), mes soucis de la vie quotidienne et parfois, je n’arrive pas à déconnecter. Résultat, je ne me sens pas bien dans l’eau et cela se voit directement. On a envie de respirer et les sensations ne sont pas bonnes. Mes meilleures plongées, c’est quand je suis dans un état second car je ressens tout ce qui se passe autour de moi, la corde au bout des doigts… sans y prêter attention."

Cette transe n’est pas étrangère aux amateurs du Grand Bleu, le film de référence sur l’apnée. Les exploits de Jacques Mayol et d’Enzo Molinari témoignent suffisamment de l’exigence de ce sport, mais aussi de sa dangerosité. Gratter un ou deux mètres supplémentaires peut entraîner de grandes conséquences. "Je n’ai jamais eu peur de mourir, tout simplement parce que je ne plonge pas seule. Cinq personnes m’accompagnent lors de chaque descente en compétition. Je ne perdrai jamais la vie en apnée, sauf si je fais une crise cardiaque. Mais, dans ce cas, je l’aurais également faite sur terre."

L’entraînement dans la Méditerranée

Lors des derniers championnats du monde, Marine Simonis a fait un malaise à cause d’un courant trop important. "Je n’étais pas contente qu’on nous fasse plonger dans de telles conditions. Cela a été un traumatisme toute cette année."

Cet épisode ne l’a pas détournée de sa passion. Il y a deux ans, elle a quitté la Belgique pour s’installer à Nice et profiter de meilleures conditions d’entraînement. "Chez nous, je m’entraînais à Nemo33 (NDLR: à Uccle)… mais le décor était trop parfait: de l’eau à 33 degrés, pas de courant et pas de vague. Ma première compétition a été un choc car mon corps n’était pas habitué, dit-elle. À Nice, je m’entraîne dans la Méditerranée. Ce n’est pas toujours l’idéal car il y a une couche d’eau chaude jusqu’à quinze ou vingt mètres de profondeur. Une fois qu’on franchit cette barrière, la température passe de vingt-huit à quinze degrés. Cela constitue un choc au niveau du visage."

Cette ancienne multiple participante aux championnats de Belgique de natation s’entraîne quatre fois par semaine pour repousser ses limites. Au menu: renforcement musculaire, natation, étirement de la cage thoracique, compensation des oreilles – pour éviter que les tympans n’explosent – et exercice en statique. "Pour faire du statique, il faut se coucher, ne pas bouger et retenir sa respiration le plus longtemps possible, détaille cette athlète de l’arrondissement verviétois. L’apnée, c’est un sport de glandeur (rire). Pendant la saison, je ne fais pas beaucoup de sport pour essayer de faire baisser mon métabolisme et les battements de mon cœur. Pour cela, je mange moins et réduis mon activité physique pour éviter d’avoir une musculature gourmande en oxygène. Je dois habituer mon corps à fonctionner au régime zéro."

Ébahie par la beauté des Bahamas

Faire le moins sur terre pour en faire plus dans l’eau. Un mode de vie exigeant, d’autant qui ne lui permet pas de rouler sur l’or. La dernière médaille d’or des championnats du monde a gagné mille euros. Marine Simonis est sans cesse à la recherche de nouveaux sponsors pour optimiser ses conditions d’entraînement, notamment lors des grandes compétitions. "J’ai déjà fait de magnifiques voyages. Le Blue Hole aux Bahamas est à couper le souffle, mais en compétition, on doit souvent rester dans sa chambre. Aux Bahamas, je n’ai pas quitté l’hôtel pendant trois semaines pour éviter la déshydratation ou le soleil."