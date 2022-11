Aujourd’hui en D2, la Team GSI Verviers savait qu’elle aurait fort à faire en Coupe de Belgique, à l’occasion de son déplacement à Andrimont pour y affronter Ottoman Verviers (monté pour sa part de P1 en D3) en Coupe de Belgique.

"Durant les 15 premières minutes, on a eu du mal à rentrer dans le match. On arrive à ne pas encaisser mais, clairement, si une équipe doit marquer, c’est Ottoman Verviers" avoue Anthony Rox, coach de GSI. La libération est tombée des pieds de Charly Meessen peu après le quart d’heure. Il récidivera en début de 2e période pour signer le 0-2.

"C’était ensuite plus tendu: ils ont manqué de lucidité pour réduire la marque et nous, pour tuer le match. Techniquement, ils étaient plus forts, mais dans la gestion du match nous étions au dessus contre cette très belle équipe qui, au complet, peut clairement jouer le titre en D3."

Du côté "turc", on ne se cherchait pas d’excuse.

"Les gardiens ont fait un gros match, mais on a raté énormément d’occasions et c’est surtout ça qui a fait la différence" estime Umit Bariskan pour Ottoman. "Je souhaite à GSI d’aller le plus loin possible. C’est une belle équipe !"

Diallo et Ozdemir arrivent

Suite à ce revers, les Rouge et Blanc n’ont pas tardé à réagir. "Il nous manque un tueur devant, on l’a encore vu contre GSI. Donc on va recruter. On espère signer Moussa Diallo (ex-pro actif à Stockay au football) et le jeune Akin Ozdemir (qui évolue à Andrimont sur prairie) va nous rejoindre également."

De son côté, la Team GSI Verviers poursuivra sa route en Coupe, le 16 décembre prochain avec la venue d’une P1 néerlandophone à Henri-Chapelle, le ZVC Black Wolves Betekom. "Ils viennent d’éliminer deux D3, donc on se méfie !" prévient Anthony Rox.