Pour "Les Amis du Top 6", c’est vraiment rassurant qu’un club se soit porté candidat de longue date et puisse organiser l’événement dans la sérénité. La saison passée, après le Covid, le club de Dolhain avait fait des miracles pour assurer la préparation en un temps record. Cette fois, ce sera vraiment plus facile. D’autant que le club du lac a déjà une expérience en la matière puisqu’il avait organisé l’événement en 2013. Cela s’était déroulé dans le hall de Waimes. "Depuis, le Top 6 a évolué, se rappelle le secrétaire Cédric Étienne. La compétition s’est élargie aux séries de P5 et P6. En conséquence, le cahier des charges requiert davantage de tables et l’option de Waimes n’est plus possible. C’est pourquoi nous irons dans le hall des sports de Malmedy. La salle est bel et bien adaptée. Et puis la situation, plus proche d’une sortie d’autoroute, sera favorable pour les déplacements des spectateurs, que nous voulons nombreux."

Un des objectifs du club sera d’avoir beaucoup de joueurs locaux qui se qualifient. À cet égard, la première provinciale présente un classement provisoire très favorable avec trois pions, à savoir Guillaume Lerho, Pierre Jenchenne et Nicolas Remen, qui figurent en ordre utile. Frank Guns est aussi en position utile en sixième provinciale. "Mais l’objectif est de cinq joueurs qualifiés, prévient notre interlocuteur. Olivier Thome en P5 et Théo Rulmont en P6 vont jouer le coup à fond et tenter d’y parvenir."

Voilà qui serait beau pour ce Top 6, organisation phare du club dans le cadre de son cinquantième anniversaire qui tombera en septembre 2023. Mais le "Smash Rob" est dynamique et veut marquer le coup avec un programme étoffé et pléthorique. Ainsi, dès décembre, il y aura l’édition de 2 000 jeux de cartes en version collector avec le nouveau logo qui mentionnera le titre "royal" en cours de demande. Et puis en août 2023, sur un week-end de trois jours, le club fera vivre le cœur du village et s’ouvrira aux anciens, aux autres clubs et aux villageois. Ce sera festif avec toujours la note de tennis de table. Un beau menu que seul un club riche en ressources bénévoles peut accomplir.