"Nos premières pensées vont bien sûr et avant tout à la famille de ces deux jeunes", souligne Christian Jupsin, le patron de DG Sport. "Ce sont des événements dramatiques auxquels aucun organisateur ne souhaite bien évidemment devoir être confronté un jour. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons rien faire de plus."

Et de rappeler combien les plans de sécurité mis en place font l’objet d’un travail aussi minutieux que complet qui est ensuite approuvé par les différentes instances régissant l’organisation d’une telle épreuve.

"Il s’agit d’une brique d’une quarantaine de pages par étape spéciale où tout est consigné depuis le dessin de chaque virage jusqu’à l’emplacement des buvettes, et bien sûr toutes les zones dangereuses interdites au public."

« On fait déjà le maximum »

Christian Jupsin tient aussi à rappeler que les spécificités du parcours spadois ne sont pas celles du Condroz, sachant que le risque zéro n’existe pas, que ce soit pour le rallye ou pour toutes manifestations sportives ou autres.

"Le terrain dans la région hutoise est plus compliqué que chez nous", remarque le Theutois. "À Spa, les étapes spéciales sont moins rectilignes, plus vallonnées avec des moyennes moins élevées. Nous appliquons également une gestion rigoureuse du public en amont de l’accès aux spéciales pour gérer au mieux le flux. Nous accordons beaucoup d’importance à la billetterie pour accueillir des passionnés de rallye qui respectent les injonctions des commissaires. Avant le passage du premier concurrent, cinq voitures parcourent la spéciale pour vérifier si le plan de sécurité est bien respecté. Nous disposons d’équipes de stewards mobiles qui peuvent se déplacer selon les besoins. Même si nous faisons déjà le maximum, nous serons encore plus attentifs."