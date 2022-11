"La T2 Sarah Sohet et moi-même sommes très heureuses de la manière dont Aubel a été chercher cette victoire, la première dans ce derby local, avec enfin un fond de jeu propre durant tout le match" se réjouit Audrey Welter, qui a pu compter sur l’expérimentée Audrey Bodson et sur Sophie Habrant pour trouver le chemin des filets (0-2). "C’est un match particulier. J’étais heureuse d’avoir pu revoir mes anciennes équipières et mon ancien coach que j’affectionne beaucoup."

Ce coach minerois, c’est bien entendu Stefano Sénis. Un homme qui ne pouvait qu’être déçu après la tournure de l’affiche dominicale.

"C’était un derby engagé" dixit le T1 thimistérien. "Aubel s’est montré plus réaliste dans ses occasions, sur deux grosses erreurs défensives chez nous. Il va falloir que l’équipe se ressaisisse !" prévient-il.

Autre duel régional, le "green derby" entre Elsaute et Sart. Les Sartoises, mieux classées que leurs hôtes, ont assuré l’essentiel, à savoir la victoire 1-3. Fanny Gotta a inscrit le but des Étoilées alors que les dames entraînées par Quentin Slupik ont félicité leurs artilleuses Léa Fontaine, Aude Duyckaerts et Elisa Lange.

Bellevaux plus solide que Saive

Au sud de l’arrondissement, Bellevaux A occupe actuellement le 4e rang au classement (avec un match joué de plus que ses poursuivantes d’Aubel et La Minerie) suite à son succès 5-2 sur Saive. Doublés pour Aurore Klein et Ana Maria Petrache, et but, aussi, pour Elise Dethier.

Enfin, en haut de tableau, le leader du FC Liège B a signé un 10-0 contre Fraiture et continue de marcher sur la série. Juste derrière, Aywaille reste accroché à sa deuxième place et vient d’écarter facilement La Calamine (5-0), qui reste coincée à l’antépénultième place.