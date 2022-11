Bill Beligdorg s’est déjà ménagé un avantage de cinq points dans la série phare de nationale. "Oui, tout va bien pour moi, relate le Tiégeois. J’ai réalisé quelques performances sur ce début de saison et automatiquement, je suis bien au classement du Top 6."

En P1, Arnaud Lambert réalise le carton plein. Il est invaincu et affiche le total impeccable de trente points. "Je ne m’attendais pas du tout à un début de saison pareil, témoigne le joueur du circuit. En été, je me suis mis au paddle. Cela m’a donné de la distance par rapport au ping. Je me mets moins la pression. D’autre part, l’équipe est très performante et les responsabilités sont partagées. D’ailleurs, j’espère la qualification pour mes équipiers Benjamin Daumen et Gilles Guillaume."

Dans la division inférieure, Jérémy Joseph est également invaincu à ce jour. "Pour y parvenir, j’ai gagné notamment contre Kevin Marlet et Yves Sauter qui sont de bons clients, précise le Spadois. J’ai quelques participations à la journée finale du Top 6 à mon actif mais je n’y ai jamais trop bien joué et je n’ai jamais gagné." Voilà un beau défi qui l’attend le 1er mai 2023.

Le vainqueur de la dernière édition en P1, c’est Kevin Hardy. Il évolue aujourd’hui avec son papa à Membach, en troisième provinciale. "Je suis là pour faire plaisir et aider l’équipe, raconte-t-il. Quand l’équipe sera sauvée, on verra. Peut-être que je jouerai moins. Honnêtement, à ce moment, le challenge du Top 6 n’est pas encore un objectif pour moi."

En P4, le leader provisoire est une tête moins connue. "Je n’ai jamais été qualifié, témoigne le Montzenois Raphaël Fafchamps. Et donc c’est un challenge pour moi de me maintenir et participer. En tout cas, ça donne du piment à ma saison." Avec encore Michel Hermanns et Alainn Grun qui emmènent les séries de P5 et P6, voilà assurément une belle brochette de joueurs qui, sauf blessure, seront de la fête en fin de saison.