Joli succès de Franchimont, deux matches se soldent par un 20-0, Herve confirme en tête de la P2B dames

Des victoires 20-0 à Trooz – Andrimont et à Manhay B – Pierreuse. Nous n’y étions pas, mais on imagine que personne n’a vraiment pris du plaisir lors de ces deux rencontres… Deux duels déséquilibrés qui rappellent qu’entre certaines nouvelles équipes de débutantes et d’autres formations plus confirmées, l’écart est parfois bien trop grand. Soit.