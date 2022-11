Équipe type: voici le 11e FC l’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe de la semaine.

Derrière

Dans les buts, Julien Thys (Stavelot, P2C) a tout simplement été impérial contre Recht. Pour l’entraîneur adverse, il a pris les trois points à lui tout seul. En défense, Loïc Dumoulin (Melen, P1) a été solide et a notamment bien muselé Kevin Cossalter. À côté de lui, Thibault Tychon (La Calamine B, P2C). Avec son comparse Cyril Nicolaije, ils ont parfaitement muselé le buteur d’Emmels Ismail Aksu. À gauche, Fabrice Stoffels (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) a apporté offensivement malgré la défaite. À droite, le jeune Borel Palm (Dison, D2 ACFF) a lui aussi tenté d’apporter un plus offensivement, contre Binche.

Milieu

Dans l’axe, Nassim Ouali (Union Limbourg, P4F) était de retour dans le onze de départ et a inscrit un doublé pour ses couleurs face à Olne B. Quant à Sébastien Aritz (La Calamine, D3B ACFF), il a donné le coup de grâce à Raeren-Eynatten d’un très joli lob des 60 mètres. Sur les flancs, on retrouve Faysal Temsamani (Aubel, P1). Secoué à la mi-temps par son coach Tony Niro, il est sorti de sa boîte pour donner un assist et marquer contre Ougrée. À droite, Giovanni Guarisio (SRU Verviers, P3D) a été l’auteur de deux buts lors de la victoire importante à Spa.

Attaque

Devant, deux buts et deux assists pour Rayane Chauveheid (Heusy, P2C), qui était dans tous les bons coups contre Trois-Ponts. Quant à Benoît Mulkin (Saint-Vith, P3D), à 38 ans, le médian s’est mué en attaquant avec un certain succès, il a inscrit deux buts dans le derby contre Elsenborn.

Sur le banc, mais…

Florent Closset (Bolland B, P4F), Samuel Schurgers (La Minerie, P2B), Dorian Meunier (Hombourg, P1), Étienne Evrard (Sart, P2C) et Corentin Remacle (Aubel, P1) auraient pu figurer dans l’équipe.

Le coach

Christophe Romain (Soiron, P4F) vient de signer un impressionnant 19 sur 21. Les Soironnais occupent désormais la 2e place.