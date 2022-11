De son côté, le Celtic Aubel a été surpris par la P2 de Mygales-Bra. "Nous étions battus 2-5 alors qu’il restait dix minutes à jouer" détaille Maxime Colson. On gagne finalement 8-6 mais c’est dommage de devoir attendre les fins de match pour enfin accélérer ". Le triplé de Thelen, les doublés de Bauwens et Kever et le but de Sabitov permettent aux Celtes de continuer l’aventure en Coupe.

À noter qu’en P1, ce vendredi, le seul match prévu malgré le férié du 11 novembre est un certain Celtic Aubel (6e) – Umeuble Neupré. En cas de succès dans ce match d’alignement, les Neupréens deviendraient seuls leaders en P1.

Coupe: les résultats de nos régionaux

Guelan Henri-Chapelle – Bor. Liège 9-4

Bassenge – TP 21 Herbestal 0-9

City Liège – Zeed Welkenraedt 6-2

Fantasy Oreye – Prés-Javais 4-7

R. Pep. Melen – W. Cointe 3-4

Legia Bressoux – MFP Hombourg 5-0

Lucana Liège – Twins Moresnet 5-0

FCRB Soumagne – Krajisnik Raeren 3-13

Fléron 46 – Bosna-Raeren 6-3

HDKP Team Herve – Wuidar Vottem 5-0

OM Avin – MFC Juslenville 5-0

Dolphins La Calamine – Galaxy Olne 5-0

Bosna Kelmis – Le Beyne 6-3

Taverne Aubel – New-Men Liège 9-4

Torp. Henri-Chapelle – Real Vierset 10-0

Celtic Aubel – Mygales Bra 8-6

Hodeige – Fouron 4-3

Tottheuxnham – United Soumagne 5-2

AS Pepinster – Charl. Liège 5-2

Ambresin – Essalem Verviers 4-7

Galata Visé – MF Aubel 13-5

C87 Seraing – Aris Theux Crate 4-6

Ath. Fouron – Ol. Saive 6-10

F. Olne – Golden Ougrée 6-5

Sandzak Eupen – U. Chênée 4-8

BDB Fléron – Spider Noah Dison 3-20

M. Grand-Halleux – Fourons FCS 5-0

Étoile Limbourg – Dyma Vaux 5-0