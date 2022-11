Lors du derby disputé (et remporté 0-2) à Raeren-Eynatten dimanche, seul ce dernier était présent au coup d’envoi. Il était d’ailleurs l’un des meilleurs hommes sur le terrain. "Quand le calendrier est sorti, c’est la première chose que j’ai regardée. J’ai directement coché la date, sourit le joueur de 28 ans. En famille, on en a pas mal parlé. C’est un match qui était surtout important pour les dirigeants et supporters germanophones des deux clubs. D’autant plus que ça fait 40 ans qu’il n’avait plus eu lieu. Une victoire dans un derby comme celui-là fait évidemment beaucoup de bien à l’équipe, mais aussi à tout le club."

Avec cette joute de prestige dans la poche qui leur permet de se replacer au classement, les hommes d’Alex Digregorio peuvent envisager sereinement la suite de la saison. Et probablement même viser le tour final. Avant de se fixer des objectifs encore plus élevés dans les années à venir ? "Pour moi, la vraie place du club serait un échelon au-dessus, en D2 Amateurs, ce qui correspond à l’ancienne D3, estime celui qui a toujours évolué à La Calamine. Ce serait top d’arriver à y remonter dans le futur, mais chaque chose en son temps. Ici, la majorité de notre équipe n’a jamais connu la nationale. Bien figurer et se sauver serait déjà bien, même si on a la qualité dans l’effectif pour faire mieux que ça."

Prochaine étape: la réception de la lanterne rouge Durbuy dimanche prochain avec l’ambition affichée d’enchaîner une troisième victoire consécutive et de se rapprocher du Top 5 par la même occasion.