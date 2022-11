Thomas Debante (UCE Liège) : « Prouver que j’ai le niveau pour la P1 »

Succéder à une légende locale peut amener une certaine pression mais le jeune homme de 21 ans voit ça comme un challenge. "Je veux montrer que je suis un bon gardien et prouver que j’ai le niveau pour la P1. C’est clair que passer après un gardien qui a enchaîné les bonnes prestations pendant neuf saisons est compliqué. Je sais qu’on attend beaucoup de moi. Je pense que pour l’instant, je fais mes matches et nous restons d’ailleurs sur trois rencontres sans encaisser", nous explique-t-il.

Le changement d’entraîneur principal a également amené des modifications dans le staff technique puisque c’est Kevin Wanson, récemment passé par Welkenraedt comme joueur, qui occupe maintenant le poste d’entraîneur des gardiens à l’UCE. "Il a déjà été mon entraîneur quand j’évoluais à Seraing dans les équipes de jeunes", nous explique le gardien passé précédemment par Rechain, Herstal et La Minerie. "Je ne savais pas du tout qu’il allait venir. On s’entend très bien et on bosse beaucoup à l’entraînement. Naturellement, il me connaît et c’est toujours plus facile de travailler avec quelqu’un qui sait comment on fonctionne", conclut notre interlocuteur.