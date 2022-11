Retrouvailles à Deinze-Eupen, en Coupe de Belgique: "Ce sera spécial aussi pour Marc Grosjean"

Eupen se déplace à Deinze ce mardi soir (20h), en Coupe de Belgique. L’équipe des ex-Eupenois Siebe Blondelle et Mamadou Koné reste sur un succès 0-1 à Virton en Challenger Pro League, le nouveau nom de la D1B. La formation de Flandre-Orientale est coachée par un certain Marc Grosjean depuis fin octobre. "Je l’ai connu quand il était entraîneur à Eupen et moi joueur, se souvient Kristoffer Andersen, l’actuel T1 eupenois. Ce sera spécial pour nous mais aussi pour lui au vu des années passées à l’AS…"